Superman e Wonder Woman, in una fanart il bacio appassionato dei due eroi DC

Nell'Universo Cinematografico DC, Wonder Woman e Superman non sono una coppia. Nei fumetti, però, i baci tra i due non mancano, e ovviamente sul web non poteva mancare una fanart a tema con protagonisti Henry Cavill e Gal Gadot.

"Molti di voi sapranno già chi è @jimlee. È un leggendario fumettista conosciuto principalmente per il suo lavoro alla @dccomics. Amo particolarmente il suo stile di inchiostratura, il modo in cui gestisce i personaggi, e l'anatomia specifica che segue con il suo stile. Ho studiato molti e preso a modello molti dei suoi lavori per imparare, così ho deciso di riprodurre uno di questi come esercizio" scrive l'artista Yadvender Singh nel post di Instagram contenente la fanart (che trovate in calce alla notizia e nella nostra gallery, assieme alla tavola di Lee).

Quello a cui fa riferimento Singh è il celebre bacio al chiaro di luna che potete trovare nel numero 12 di Justice League, che dopo il rilancio della testata ha visto l'avvento della coppia formatasi tra i due membri del triumvirato DC, Superman e Wonder Woman.

"È qualcosa che era in lavorazione da diverso tempo, e non lo avremmo messo in atto senza che ci fossero dei benefici creativi per questa liaison" aveva spiegato Jim Lee all'epoca dell'uscita del numero (via CBS) "Oltre alla gioia e alle sofferenze di un nuovo amore, ci sono potenzialmente delle enormi ramificazioni e direzioni drammatiche che questa singola relazione tra i due iconici personaggi potrebbe determinare, cambiando a livello politico e interpersonale l'intero panorama del DC Universe".

Nel DCEU non abbiamo mai visto la Diana Prince e il Clark Kent di Gal Gadot e Henry Cavill condividere un simile rapporto (hanno trascorso relativamente poco tempo insieme sullo schermo, oltre ad avere entrambi altri interessi amorosi/partner nella continuità narrativa prediletta), ma non sarebbe stato forse un risvolto interessante?

Fateci sapere la vostra nei commenti.