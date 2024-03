Superman: Wendell Pierce sarà Perry White nel nuovo film di James Gunn

Per il fantasma di Cesare: Wendell Pierce, meglio conosciuto per il suo lavoro come detective nella serie poliziesca della HBO The Wire, è stato per interpretare l'iconico redattore capo del Daily Planet Perry White nel nuovo film Superman di James Gunn.

Il nuovo lungometraggio basato sul personaggio della DC Comics ha iniziato le riprese giovedì, dopo aver cambiato il titolo da Superman: Legacy a Superman e essersi mostrato con la prima foto ufficiale del costume di Superman: il cast di protagonisti include David Corenswet nei panni di Clark Kent/Superman, Rachel Brosnahan che interpreta la giornalista del Daily Planet Lois Lane e anche Nicholas Hoult nel ruolo del classico cattivo Lex Luthor.

Il personaggio di Perry White è un personaggio fisso della saga dell'Uomo d'acciaio fin dal 1940, quando venne introdotto per la prima volta in una serie radiofonica di Superman. È il capo sia di Clark Kent che di Lois Lane e, a seconda dell'incarnazione, può essere un boss duro e scontroso oppure una figura paterna per entrambi i reporter. In precedenza, Perry White è stato interpretato sul grande schermo da Jackie Cooper (nei film di Christopher Reeves), Frank Langella (nella versione di Bryan Singer) e da Laurence Fishburne (nei film di Zack Snyder).

Superman di James Gunn segna il primo progetto stand-alone del supereroe a più di un decennio da Man of Steel di Zack Snyder, con Henry Cavill. La Warner Bros. ha fissato una data di uscita per l'11 luglio 2025. Pierce è apparso di recente nella serie Amazon Jack Ryan di Tom Clancy, dove interpretava il personaggio di James Greer.