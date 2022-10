Superman, Warner a lavoro su Man of Steel 2 con Henry Cavill!

Un sequel di Man of Steel, con l'amatissimo Henry Cavill di nuovo nei panni del supereroe Superman, è attivamente in sviluppo in casa Warner Bros Discovery, col progetto attualmente alla ricerca di sceneggiatori per scrivere il copione.

A renderlo noto in queste ore il magazine The Hollywood Reporter, secondo il quale il CEO di Warner Bros. Discovery David Zaslav e i capi della Warner Bros. Pictures, Michael De Luca e Pam Abdy, sono estremamente interessati a rivedere Henry Cavill nel ruolo di Superman nel DC Extended Universe. Secondo quanto riferito, il progetto sarà un vero e proprio sequel di Man of Steel, cult del cinecomix diretto da Zack Snyder e uscito nel 2013 con Charles Roven e Christopher Nolan in produzione.

A quanto pare, lo sceneggiatore/regista di Mission: Impossible Christopher McQuarrie in precedenza era in cima alla lista dei candidati per assumere la guida del progetto, anche se Hollywood Reporter segnala che gli impegni con la lunghissima produzione di Mission: Impossible 7 e Mission: Impossible 8 con Tom Cruise lo hanno costretto a rinunciare. Il sito conferma anche il ritorno di Henry Cavill in Black Adam, con un cameo già ampiamente anticipato in questi giorni dall'attività stampa di Dwayne The Rock Johnson per il suo cinecomix, in uscita in Italia questa settimana. Secondo quanto riferito la scena post credit di Black Adam sarebbe stata girata a settembre 2022.

