Superman, Warner Bros ha sempre screditato Man of Steel? Parla David S Goyer

Il racconto di David S Goyer sul caos nel DCEU la dice già lunga, ma, come se non bastasse, il talentuoso sceneggiatore de L'uomo d'acciaio e Batman v Superman ha ricordato quando Warner Bros gli diede un suggerimento davvero siocco.

"Una volta ricevetti una nota riguardante L'uomo d'acciaio" ha dichiarato Goyer. "Il finale prevede che Superman utilizzi la capsula con cui arrivò da bambino, così da abbattere la nave del Generale Zod. Ecco il contenuto della nota: 'Devi cambiarlo'. Abbiamo chiesto il perché, e la loro risposta è stata: 'Perché, se Superman utilizza questa capsula e viene distrutta nel tentativo di salvare la città, come farà mai a tornare a casa su Krypton?'. Una lunga pausa, poi abbiamo detto: 'Krypton è esploso. Allora hai visto soltanto 30 minuti!'".

Quale modo migliore per aumentare la qualità di un'opera, se non conoscendo a menadito l'opera stessa? Be'... non è decisamente questo il caso!

Tuttavia – incomprensioni a parte – L'uomo d'acciaio avrebbe ottenuto discreti riconoscimenti. Oltre a un incasso complessivo di 668 milioni di dollari in tutto il mondo, ha conseguito l'MTV Movie Award come miglior eroe (Henry Cavil) e tre candidature al Saturn Award (miglior trasposizione da fumetto a film, miglior attore emergente, migliori effetti speciali).

Ancor più tiepida è stata la risposta della critica, considerando il 65% di recensioni positive su Rotten Tomatoes e il voto medio di 6,2 su 10 per Metacritic. Una risposta simile deriva forse dai problemi di comunicazione all'interno della troupe?

