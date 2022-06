Superman, Warner Bros. non ha finalizzato piani concreti per il reboot di J.J. Abrams?

Warner Bros. non avrebbe concluso i piani per il reboot di Superman sviluppato da J.J. Abrams e Ta-Nehisi Coates, in base a quanto trapelato da un nuovo report. La situazione intorno al nuovo film di Superman è uno dei più grandi punti interrogativi sul futuro della DC in mezzo a tutti i cambiamenti in seno a Warner Bros.

Nel febbraio 2021 era stato annunciato che Ta-Nehisi Coates stava scrivendo un film di Superman con J.J. Abrams come produttore.

Il reboot potrebbe raccontare la storia di un Kal-El nero e potrebbe essere ambientato nel 20° secolo.



In base al nuovo report il CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, sarebbe insofferente rispetto alla situazione del progetto di Abrams.



Su Variety si trova un aggiornamento sul rifacimento di Superman targato Warner/Discovery:"Chiunque prenderà il controllo della divisione dovrà affrontare delle sfide, incluso il destino di Superman. Henry Cavill, che ha interpretato il ruolo in L'Uomo d'Acciaio e altri film, sta lasciando il ruolo e lo studio deve ancora concludere i piani per il film di Superman che era stato sviluppato con una sceneggiatura dell'acclamato autore Ta-Nehisi Coates".



Sul nostro sito trovate tutti i nuovi aggiornamenti sul reboot di Superman, prodotto da J.J. Abrams. Vi terremo aggiornati su ulteriori novità riguardo il progetto, nel caso dovessero esserci ulteriori report sui media internazionali che stanno seguendo da vicino l'evolversi dei lavori.