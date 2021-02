Superman, Warner Bros. a lavoro su un nuovo film! È un sequel di Man of Steel? - Aggiornata

Il DC Extended Universe ha dovuto attraversare dei mari parecchi agitati negli ultimi anni, tra film criticatissimi, polemiche, in soldoni, il destino dell'intero universo cinematografico messo più volte in dubbio. Nonostante tutto ciò, comunque, i fan non hanno mai smesso di sperare in un sequel di Man of Steel.

[AGGIORNAMENTO] Stando alle ultime novità, il nuovo Superman in lavorazione dovrebbe essere un totale reboot del personaggio. Da escludere, dunque, l'eventualità che si tratti di un sequel di Man of Steel: non è ancora detto, però, che Henry Cavill non possa far parte del progetto.



Buone nuove, in tal senso, potrebbero dunque arrivare a breve: è notizia degli ultimi minuti, infatti, quella secondo cui Warner Bros. sarebbe finalmente al lavoro su un nuovo film incentrato sul supereroe venuto da Krypton!

Della produzione, stando a quanto rivelato da Shadow and Act, dovrebbe occuparsene la Bad Robot di J.J. Abrams, mentre non è ancora stato chiarito il punto che maggiormente preme ai fan: il film sarà o non sarà un sequel di Man of Steel? Henry Cavill tornerà nei panni di Clark Kent? Il film sarà incluso nella timeline del DC Extended Universe o si tratterà di un progetto parallelo à la Joker e The Batman?

Vedremo cosa ci diranno al riguardo i prossimi aggiornamenti! E voi, da che parte state? Sperate in un ritorno del Superman di Cavill o in qualcosa di nuovo? Diteci la vostra nei commenti! Recentemente, intanto, proprio Henry Cavill aveva parlato di un progetto segreto; qualche tempo fa, inoltre, è stato rivelato che Henry Cavill rifiutò l'utilizzo di steroidi per Man of Steel.