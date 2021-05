Superman, Warner Bros. cerca un attore e un regista di colore per il nuovo film

Mentre il chiacchieratissimo fan-favourite Michael B. Jordan ha fatto sapere ai fan "di sentirsi lusingato dal loro affetto e dai rumor che lo vogliono come prossimo Superman", altro quesito importante che circonda l'annunciato progetto prodotto da J.J. Abrams e scritto da Ta-Nehisi Coates è : chi lo dirigerà?

Fonti dell'Hollywood Reporter spiegano che Abrams non è sicuramente tra i nomi presi in considerazione. Non hanno nemmeno pensato fosse un'alternativa, in verità, perché dietro al film scritto dal blasonato autore di Black Panther (run a fumetti) e di Tra me e il mondo dovrebbe esserci un regista afroamericano, raccontando la storia d'origini di Calvin Ellis, Superman alternativo che diventa nei fumetti anche presidente degli Stati Uniti d'America.



Per molti potrebbero essere Barry Jenkins o Ryan Coogler e prendere in mano le redini del progetto, oppure qualche altro blasonato autore stimato da Abrams e da lui appoggiabile come Steven Caple Jr (Creed II), J.D. Dillard (The Twilight Zone), Regina King (One Night in Miami) o Shaka King (Judas and the Black Messiah). Sono curiosamente gli stessi registi che si sarebbero incontrati sia con Warner che con i Marvel Studios, in riferimento a quest'ultimo per discutere della regia di Blade con Mahershala Ali.



La sceneggiatura di questo Superman di Coates e Abrams non dovrebbe comunque essere consegnata prima del prossimo dicembre 2021.