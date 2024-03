Superman: il video della controfigura di David Corenswet fa veramente impressione

La realizzazione di un cinecomic prevede un attento lavoro che riguarda le scene d’azione e di combattimento e necessita, in tal senso, di stuntman capaci di stupire gli spettatori con incredibili acrobazie. Il video della controfigura di David Corenswet diventato virale sul web ci dà un assaggio di quello che potremo vedere in Superman: Legacy.

Dopo aver visto la prima immagine della villain di Superman: Legacy, torniamo ad occuparci del prossimo film di James Gunn per condividere l’impressionante clip pubblicata su X e che vede protagonista Justin Howell, doppione sul set del nuovo Uomo d’Acciaio, David Corenswet, in un montaggio di combattimenti coreografati messi in pratica durante gli allenamenti.

Lo stuntman, alto oltre 1 metro e 90 ha già potuto lavorare a un importante numero di opere, tra cui spiccano Avengers: Endgame, Thor: Love and Thunder e Halo, facendo, nel corso della sua carriera, diverse volte anche la sua comparsa tra gli interpreti accreditati.

Gli utenti della piattaforma social di Elon Musk sono rimasti impressionati dal connubio tra la stazza dell’artista e la sua incredibile agilità, mostrandosi entusiasti di poterlo vedere di nuovo all’opera nel debutto cinematografico del nuovo DC Universe, convinti che il lavoro assicurato dal regista della trilogia di Guardiani della Galassia possa mettere in risalto le sue grandi abilità.

In attesa di poter vedere cosa abbia in serbo Justin Howell per i fan e di scoprire qualcosa di nuovo riguardo il film di Gunn, vi lasciamo alle riprese aeree del set di Superman: Legacy.

