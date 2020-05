Superman v Black Adam: Henry Cavill sfida The Rock in questa fantastica fan art

Gli allenamenti di Dwayne Johnson per Black Adam continuano, mentre Henry Cavill si è dato alla cucina... è prevista una disfatta per Superman?

In realtà sarebbe un avversario di tutto rispetto per il nuovo Black Adam, che si preannuncia essere il supereroe più muscoloso che si sia mai visto in un live action. L'utente Ultraraw26 ha voluto mettere i due personaggi DC l'uno contro l'altro, in un poster che ricorda molto quello di Batman v Superman, soprattutto per i toni apocalittici.

Il logo di Superman si staglia nel cielo, ma stavolta è attraversato da un fulmine, mentre i due personaggi si guardano in cagnesco: "Magari in una realtà alternativa? O in un futuro più o meno lontano?".

L'eventualità di uno scontro tra i due potrebbe davvero far gola ai fan dei fumetti e dei cartoni animati, che vedrebbero trasposto per la prima volta sul grande schermo un confronto epocale. Purtroppo non sappiamo se Henry Cavill deciderà di tornare a vestire il mantello rosso del supereroe che lo ha reso famoso, ma sarebbe sicuramente interessante vederlo combattere contro Dwayne Johnson, e forse ne risulterebbe uno scontro più equilibrato rispetto a quello con Batman, nonostante l'ingegno mostrato da quest'ultimo nel film crossover di Zack Snyder.

Cosa ne pensate? Chi vincerà questa battaglia? Lo stesso The Rock si era pronunciato sulla possibilità di uno scontro con Superman.