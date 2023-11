Superman: trapelano le foto del film mai fatto con la star di Oppenheimer Josh Hartnett

In molti ricordano il Superman di Brett Ratner (poi cancellato), ma a ridestare l'interesse per il film è una nuova foto trapelata sul web: quest'ultima, pubblicata sul profilo Instagram del regista Ryan Unicomb, raffigura la star di Oppenheimer Josh Hartnett nei panni del celebre supereroe.

Il costume presenta un logo rosso su sfondo nero, anziché il solito giallo. L'immagine è stata scattata durante la produzione di Superman: Flyby, ma, considerando che J.J. Abrams abbandonò il progetto, la sceneggiatura venne utilizzata per il progetto di Ratner.

Tra gli attori presi in considerazione, ricordiamo Henry Cavill, Brandon Routh e, appunto, Hartnett, il quale avrebbe rifiutato la proposta. Alla fine il ruolo andò a Matthew Bomer; ed è proprio lui che avremmo visto nei panni di questo Superman "innovativo", se soltanto Flyby non fosse andato in pezzi durante la lavorazione.

"Ecco il Superman di Brett Ratner, dalla sceneggiatura di FLYBY" scrive Unicomb come descrizione del post Instagram. "Josh Harnett avrebbe SPACCATO. Alla fine il ruolo è andato a Matt Bomer, almeno prima che il progetto non crollasse del tutto".

In seguito, la Warner Bros. avrebbe realizzato Superman Returns, mentre Ratner si sarebbe unito a Fox per partecipare a X-Men - Conflitto finale. Così, Ratner ha ceduto il franchise di Superman a Bryan Singer, mentre Singer ha fatto lo stesso con X-Men.

"Ero in un momento particolare della mia carriera" ha dichiarato Harnett. "Uno di quei momenti in cui le perone ti chiedono di realizzare quel tipo di film. Mi incontravo con moltissimi registi, e la gente diceva: 'Sei interessato?'. No, non lo ero, ma quello era un progetto privilegiato, soprattutto per un giovane. Ragiono fuori dagli schemi: avevo la possibilità di farlo, e questa è la decisione che ho preso". Inoltre, in molti si chiedono se Josh Hartnett era gettonato per interpretare Batman nella trilogia di Christopher Nolan.

Ma i progetti su Kal-El che sono stati abbandonati sono più del previsto: ad esempio, eravate a conoscenza della saga di Superman mai realizzata da Matthew Vaughn?