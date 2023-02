Superman torna al cinema in UK per il 45esimo anniversario, lo rivedremo anche in Italia?

Per celebrare il quarantacinquesimo anniversario dall’uscita nei cinema del primo film sull’Uomo d’Acciaio, il Superman di Richard Donner sta per tornare nelle sale cinematografiche inglesi nell’aprile 2023.

La DC si appresta a ridefinire il proprio universo cinematografico dopo la rivoluzione messa in atto da James Gunn e dai nuovi DC Studios, ma la storia dell’incontro tra fumetti e cinema è qualcosa di consolidato da tempo: un legame decennale che si è sviluppato nel tempo prendendo la forma dei cinecomics per come li conosciamo oggi.

Allo stesso tempo, conosciamo l’importanza dell’eroe proveniente da Krypton nell’universo della casa fumettistica e sappiamo quanto la DC abbia intenzione di puntare su Superman per il rilancio dell’azienda sul piano dell’audiovisivo.

Un grande ritorno, insomma, tra passato e futuro. Considerato il capostipite dei film di supereroi che oggi impazzano tra cinema e serie tv, l’opera con protagonista Cristopher Reeves, distribuito nel lontano 1978, è stato sicuramente il primo grande blockbuster di questo tipo.

L’evento commemorativo permetterà a chi, per chiari motivi anagrafici, non abbia avuto la possibilità di vederlo nelle sale, di rimediare potendo godere appieno anche dell'iconica colonna sonora di John Williams.

Verranno inoltre rilasciate, per l’occasione, delle nuove versioni rimasterizzate e in 4k di Superman, Superman II, Superman III e Superman IV. Non si hanno ancora conferme di un eventuale programmazione che dovesse coinvolgere anche le sale italiane e in attesa di ulteriori notizie vi lasciamo alla recensione del primo e indimenticabile Superman di Richard Donner.