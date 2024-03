Superman, che tipo di cinecomic sarà il nuovo film di James Gunn?

Abbastanza a sorpresa James Gunn ha cambiato il titolo di Superman Legacy, svelando anche un po' del costume, perciò ora la domanda sorge spontanea: che tipo di cinecomic sarà questo Superman?

La dichiarazione di intenti nel cambio del titolo sembra precisa: Superman di James Gunn sarà un film fondativo, non solo per il nascente DCU ma forse per la figura del personaggio al cinema. Il regista vorrà tornare alle atmosfere di un altro lungometraggio sul personaggio, forse quello per eccellenza: Superman di Richard Donner.

Quello di James Gunn infatti sembra proprio essere un prodotto che richiami le atmosfere classiche del personaggio ma al tempo stesso riesca a inserirlo nella contemporaneità dei cinecomic e in un universo condiviso che dovrà necessariamente averlo come faro principale.

Superman sarà anche un film corale, in qualche maniera, visto che James Gunn ha rivelato tantissimi personaggi dotati di poteri che affiancheranno Clark Kent. Il villain principale comunque sarà Lex Luthor, ma dato che Gunn ha dimostrato di saper gestire benissimo i cinecomic pieni di personaggi siamo fiduciosi anche per questo. Ne avevamo anche parlato chiedendoci se James Gunn rischia l'effetto Snyder per Superman.

L'idea che ci siamo fatti per ora del Superman di James Gunn è quindi un ritorno alle atmosfere classiche di Richard Donner ma contaminate dalla visione contemporanea dell'universo condiviso.

E secondo voi vedremo un film di questo tipo oppure no? Diteci la vostra nei commenti!