Superman, su TikTok SpongeBob spiega l'addio di Henry Cavill

Le dinamiche dell'addio di Henry Cavill al neonato DC Universe poche settimane dopo l'annuncio del suo ritorno nei panni dell'Uomo d'Acciaio non potevano non destare qualche perplessità: mentre le due parti in causa si affannano a spiegare l'accaduto e a rispedire al mittente le critiche, dunque, qualcuno prova a modo suo a fare chiarezza.

Già, perché dopo il licenziamento di Henry Cavill da parte di James Gunn e Peter Safran c'è decisamente bisogno che qualcuno provi a spiegare ai fan più sconvolti come potrebbero essere andate le cose: qual modo migliore, dunque, di una gag tratta da uno dei cartoni animati più famosi e amati al mondo?

Su TikTok, infatti, qualcuno ha pensato bene di utilizzare una scena di SpongeBob che vede protagonisti Mr. Krab e Patrick per spiegare tutto nella maniera più semplice e immediata possibile: in questo caso, il nostro Krab diventa quindi una DC in vena di scherzi di cattivo gusto e prova a licenziare Patrick/Cavill nonostante quest'ultimo non lavori per lui, decidendo quindi di assumerlo per poi licenziarlo nel giro di poco più di un secondo.

Saranno andate davvero così le cose tra Gunn e Cavill? Noi speriamo vivamente di no, ma insomma, in questo teatro dell'assurdo tutto sommato uno scenario del genere potrebbe addirittura risultare credibile! In giro, intanto, si parla già di un possibile ritorno di Henry Cavill in un ruolo diverso da Superman.