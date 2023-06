Superman, nel giorno di The Flash Zack Snyder celebra i 10 anni di Man of Steel

Nel giorno dell'arrivo di The Flash nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, il regista Zack Snyder è apparso sul suo amato social network Vero per festeggiare i dieci anni di Man of Steel, il primo film di Superman con protagonista Henry Cavill.

"Grazie a tutti quelli che hanno intrapreso questo viaggio insieme a me", ha scritto il regista di Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League nella didascalia del post che potete trovare in calce all'articolo: l'immagine a corredo mostra ovviamente Henry Cavill nei panni di Superman, con un grosso numero 10 in sovrimpressione a celebrare la ricorrenza.

Una coincidenza quantomai curiosa, questa collisione di date d'uscita e anniversari: come saprete, infatti, gli eventi di Man of Steel giocheranno un ruolo fondamentale in The Flash, dato che la trama del film, come ampiamente anticipato dal materiale promozionale degli scorsi mesi, seguirà il protagonista Barry Allen mentre causa accidentalmente un paradosso temporale nel tentativo di tornare nel passato per salvare i suoi genitori: manipolando il tempo e lo spazio e scatenando il Multiverso, Flash si imbatterà in una realtà alternativa che rivista il mondo di Man of Steel, nel quale però questa volta il generale Zod ha vinto e Superman è in realtà Supergirl.

Ricordiamo che Zack Snyder tornerà a dicembre su Netflix con il suo nuovo film Rebel Moon, mentre Superman 'rinascerà' nel 2025 con James Gunn nel nuovo cinecomix DC Superman: Legacy.