Superman, svelato il villain del film? Sarà molto....bizzarro!

Dopo le ultime novità sul reveal del costume di Superman anticipato dalla co-produttrice Natalia Safran, moglie del co-presidente dei DC Studios Peter Safran, torniamo a parlare del film di James Gunn grazie ad una nuova indiscrezione incentrata sul villain.

In queste ore, infatti, si è fatta largo con prepotenza una nuova indiscrezione relativa al vero villain di Superman, da diversi mesi al centro delle fantasticherie dei fan: come saprete, infatti, Nicholas Hoult interpreterà la famosa nemesi di Clark Kent Lex Luthor, ma in molti si aspetta che, come accade quasi sempre nei fumetti e anche nei precedenti episodi della saga cinematografica, l'umano Lex finirà col stringere un'alleanza con un superessere che possa combattere Superman sul piano fisico. Ebbene, in base alle ultime voci di corridoio questo 'villain segreto' potrebbe essere Bizarro, o Cyborg Superman, o ancora una sorta di versione malvagia di Superman.

Sarebbe certamente una scelta spiazzante per James Gunn, 'bizzarra' potremmo dire, che tra l'altro andrebbe a ricalcare quella di Superman III. Ovviamente non si tratta in alcun modo di informazioni ufficiali, tuttavia come potete notare in calce all'articolo il noto My time to shine hello sembrerebbe aver 'benedetto' l'indiscrezione con il suo post: "Ecco Lois Lane con i due villain di Superman" ha scritto il famoso e generalmente affidabilissimo insider, mostrando una foto che include Nicholas Hoult (Lex), Rachel Brosnahan (Lois) e David Corenswet (Clark Kent).

Le parole di My time to shine hello lascerebbero intendere che David Corenswet sia stato scelto per interpretare anche una versione malvagia di Superman, ma chiaramente bisognerà attendere notizie ufficiali per averne la certezza.

Superman uscirà l'11 luglio 2025. Nel frattempo, recuperate l'elenco completo del cast di Superman.

