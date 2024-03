Superman, finalmente svelato come sarà il costume nella sua interezza?

Dopo aver analizzato per filo e per segno i fumetti che hanno ispirato Superman di James Gunn, torniamo a parlare del nuovo costume che indosserà l'attore David Corenswet nella sua prima interpretazione nei panni dell'Uomo d'acciaio del DCU.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, il famoso scooper MyT ime To Shine Hello in queste ore ha anticipato un possibile grande scoop sul film DC, condividendo un'immagine che getta nuova luce su come apparirà sullo schermo il costume di Superman di David Corenswet: il post suggerisce che il Superman della DCU sarà fortemente ispirato alla versione “The New 52” del personaggio, anche se avrà i pantaloncini rossi e, presumibilmente, un colletto su cui poggerà il mantello.

Ovviamente si tratta di informazioni impossibili da verificare al momento, e per ora i fan devono accontentarsi della prima foto di Superman pubblicata da James Gunn, che ha mostrato la nuova versione del costume del supereroe con un primissimo piano sul simbolo S stampato sul petto. Vi ricordiamo che le riprese di Superman si sono svolte in Norvegia, dove è stato costruito il set della Fortezza della Solitudine, e molto presto si sposteranno ad Atlanta: chissà se, a quel punto, James Gunn svelerà una foto integrale di Superman, per evitare che la sorpresa venga rovinata da eventuali leak e paparazzi.

Vi terremo aggiornati: il film ha una data d'uscita fissata all'11 luglio 2025.