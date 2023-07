Superman, la storia di Man of Steel 2 con Henry Cavill era davvero pessima?

La fine dell’avventura di Henry Cavill come Superman non ha lasciato indifferenti i fan che però si sono dovuti arrendere alla decisione del DCU. Stando alle indiscrezioni, la Warner avrebbe scelto di percorrere la via del reboot a seguito di uno script del sequel considerato impresentabile e cominciando i lavori su Superman: Legacy.

Mentre continuano i rumor riguardanti il villain principale in Superman: Legacy, pare che la questione dell’allontanamento dal ruolo di Henry Cavill e la decisione di passare a una rinascita della saga, non sia ancora del tutto conclusa, con la discussione che si è spostata sui reali motivi della decisione presa dalla casa di produzione.

Stando ad alcune voci, lo script del sequel de L’Uomo d’Acciaio arrivato sulla scrivania della Warner Bros. sarebbe stato talmente poco efficace da portare la compagnia a pensare immediatamente a un reboot, chiamando in causa il nuovo Deus Ex Machina dell’universo cinematografico DC, James Gunn.

La trama del nuovo film del regista di I Guardiani della Galassia non è ancora stata svelata, ma durante una recente intervista il filmmaker ha svelato: “Il prossimo Superman deve essere un personaggio che abbia tutta l’umanità che ha Superman, rimanendo comunque un alieno. Deve avere la compassione tipica di superman e qualcuno che ognuno vorrebbe abbracciare”.

In attesa di capire come Gunn deciderà di riportare al cinema l’eroe, vi lasciamo alle dichiarazioni a proposito della brillante sceneggiatura che sta dietro Superman: Legacy.