Superman: spiegazione del logo sul costume dell'Uomo d'acciaio di James Gunn

Dopo il primo video dal set di Superman con le star David Corenswet, Rachel Brosnahan e Nicholas Hoult, interpreti di Clark Kent, Lois Lane e Lex Luthor, torniamo a focalizzarci sul nuovo costume dell'Uomo d'acciaio del DCU.

In occasione del compleanno di Clark Kent, che i fan dei fumetti riconducono al 29 febbraio, James Gunn ha svelato la prima immagine ufficiale di Superman (annunciando anche il nuovo titolo del film DCU, passato da Superman: Legacy a semplicemente Superman), molto simile al logo trapelato nei giorni scorsi e vagamente ispirato a quello del Superman di Kingdom Come, famoso crossover dei fumetti DC Comics.

In attesa di poter vedere il costume nella sua interezza - si, le foto 'leak' dal set di Superman sono fake - i fan hanno notato che l’immagine fornita da James Gunn in qualche modo riecheggia lo stile del costume di Superman indossato da Brandon Routh in Crisis on Infinite Earths, la serie tv del 2020 di The CW adattata per l'ArrowVerse che riportò nei panni di Clark Kent l'attore protagonista del film Superman Returns. Il fumetto Kingdom Come però racconta la storia di un vecchio Superman che torna in attività dopo anni di reclusione nella Fortezza della Solitudine, ed è improbabile che quella trama abbia una qualche influenza sul Superman di James Gunn, che si focalizzerà su un Superman molto giovane.

Superman uscirà l'11 luglio 2025, restate con noi per tutte le prossime novità.