Superman, primo sguardo al set della Fortezza della Solitudine: James Gunn conferma

Come anticipato dai dettagli segreti della prima foto di Superman condivisa da James Gunn la settimana scorsa, la troupe del film DCU si trova in Norvegia per girare le prime scene ambientate nella Fortezza della Solitudine.

Gunn, capo dei DC Studios e regista del film, ha rivelato oggi alla rivista norvegese Svaldardposten che le prime scene di Superman sono state girate a Svalbard, in Norvegia, più precisamente ad Adventdalen, una grande valle aperta alle Svalbard che si estende dalla parte più interna dell'Adventjord per una lunghezza di 30 chilometri. Gunn ha parlato del motivo per cui ha scelto la location, dicendo: "Abbiamo girato le prime scene, che mostrano Superman in fuga verso la Fortezza della Solitudine. Volevamo un posto che fosse bello e che ci facesse sentire come se fossimo nel mezzo dell'Artico, quindi abbiamo visitato diverse location in tutto il mondo. Ma c'erano molte cose che ci hanno fatto optare per le Svalbard: innanzitutto, c'è la bellezza naturale. Ma c’è anche il fatto che qui si può trovare un paesaggio molto vario che diverso da quello degli altri luoghi. La natura qui regala una sensazione speciale.''

Secondo Gunn, le riprese si sono svolte tutti i giorni dalle otto del mattino fino alle quattro del pomeriggio circa. Come sempre, alcuni curiosi del luogo sono stati attirati dal set: "Abbiamo avuto alcuni curiosi in giro, sì, che sono rimasti a guardare. Ma va benissimo, perché la differenza è tutta qui: essere interessati solo a guardare semplicemente per il gusto di farlo è una cosa completamente diversa rispetto a quando, in America, le persone cercano di intrufolarsi nel set per scattare foto da vendere online."

Nel link della fonte, che rimanda alla rivista Svaldardposten, potete trovare le prime immagini del set della Fortezza della Solitudine di Superman. Nel frattempo, James Gunn ha commentato anche i recenti rumor sulla trama di Superman che avevano anticipato uno scontro tra Clark Kent e Lanterna Verde, giudicandoli come fake.

Superman uscirà l'11 luglio 2025.