Superman, nuovi aggiornamenti dal nuovo film prodotto da JJ Abrams!

Era da tempo che non si parlava più del film di Superman prodotto da J.J. Abrams ma nelle ultime ore sono emerse delle novità interessanti. Intanto, la conferma che il progetto è ancora vivo e vegeto, inoltre sembra che una prima bozza della sceneggiatura del film firmata da Ta-Nehisi Coates sarà molto presto consegnata alla Warner Bros.

Dopo l'annuncio iniziale non sono più emersi degli aggiornamenti sul progetto, che dovrebbe prevedere l'ingaggio di un regista afroamericano e la possibilità di un Superman nero. Fino ad oggi. In un nuovo report di Jeff Sneider, Coates si starebbe preparando a consegnare presto una bozza della sua sceneggiatura di Superman alla Warner Bros., indicando che il progetto è ancora vivo e vegeto. Il reboot sarebbe prodotto dalla casa di produzione Bad Robot di Abrams, con Hannah Minghella (figlia del regista Premio Oscar Anthony Minghella) collegata come produttrice.

Stando a quanto riferito all'epoca dell'annuncio ufficiale, il nuovo Superman in lavorazione dovrebbe essere un totale reboot del personaggio. Da escludere, dunque, l'eventualità che si tratti di un sequel di Man of Steel. La DC, infatti, potrebbe prendere per questo progetto su Superman la stessa strada presa con Joker di Todd Phillips e The Batman di Matt Reeves, rinarrando le gesta dei suoi personaggi di punta da un'altra ottica, slegata completamente dal DC Extended Universe, che invece vedrà in Michael Keaton il suo nuovo Batman di riferimento.

L'intenzione della Warner sarebbe inoltre quella di ingaggiare un regista afroamericano per il nuovo Superman, una volta che (o se) la sceneggiatura otterrà il via libera. Per molti potrebbero essere Barry Jenkins o Ryan Coogler a prendere in mano le redini del progetto, oppure qualche altro blasonato autore stimato da Abrams e da lui appoggiabile come Steven Caple Jr (Creed II), J.D. Dillard (The Twilight Zone), Regina King (One Night in Miami) o Shaka King (Judas and the Black Messiah).