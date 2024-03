Superman: che ruolo avrà il Lex Luthor di Nicholas Hoult nella trama principale?

Che ruolo avrà Lex Luthor di Nicholas Hoult nella trama principale di Superman? Dopo aver analizzato nel dettaglio la prima foto ufficiale di Superman di James Gunn, in questo articolo proveremo a mettere insieme tutto ciò che sappiamo sulla storia che verrà raccontata nel film DCU.

Attualmente Warner Bros non ha ancora pubblicato una trama ufficiale per Superman, film le cui riprese sono ora in corso ad Atlanta in vista della data d'uscita fissata per l'11 luglio 2025, ma grazie ad alcune dichiarazioni dei co-presidente dei DC Studios Peter Safran e James Gunn, oltre alle indiscrezioni dei più noti insider del settore, siamo già a conoscenza di qualche dettaglio sulla storia di Superman.

Ad esempio, sappiamo che il film non è una storia sulle origini di Superman, che dopo i titoli di testa sarà giù un supereroe famoso in tutto il mondo, un mondo già popolato da numerosi meta-umani come Green Lantern, Metamorfo, Hawkgirl e Mr Terrific, che appariranno in ruoli secondari. Clark Kent vive già a Metropolis ed è già un reporter di punta del Daily Planet, ma al momento non è dato sapere se la sua relazione con Lois Lane sarà già matura all'inizio del film o se si svilupperà durante questa prima avventura. Allo stesso modo, sappiamo che anche il governo è attivo nel campo dei supereroi, dato che per il film è stata confermata la presenza di Engineer, una dei membri del super-team The Authority (che saranno protagonisti di un proprio film stand-alone in arrivo). Per quanto riguarda il ruolo di Lex Luthor i dettagli sono pochissimi, ma per quanto sia probabile che la sua storia rivalità con Superman sia già pienamente avviata all'inizio del film gli insider hanno confermato che il vero villain di Superman sarà un altro personaggio, al momento ancora sconosciuto.

Per altri contenuti, guardate i protagonisti David Corenswet, Rachel Brosnahan e Nicholas Hoult insieme sul set di Superman.