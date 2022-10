Superman: il ritorno di Henry Cavill è stato bloccato per anni da Walter Hamada

Nelle ultime ore, un articolo pubblicato dall'Hollywood Reporter ha fatto un po' di chiarezza sul futuro della DC al cinema, con il rinnovato interesse di Warner per L'uomo d'acciaio 2 che prevedrà il ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman a cinque anni di distanza dall'ultima volta (non contando ovviamente la Snyder Cut di Justice League).

Ebbene, nell'articolo piuttosto lungo sullo stato dell'universo cinematografico DC, si apprende che l'ex capo della DC Films, Walter Hamada ha cercato di bloccare il ritorno di Henry Cavill come Superman. Hamada ha anche cercato di condurre la DC oltre l'era di Zack Snyder negli anni scorsi.

Per quanto riguarda il ritorno di Henry Cavill nel ruolo di Superman, l'Hollywood Reporter afferma che Cavill e Superman non erano nei piani iniziali di Black Adam. L'idea di un ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman in Black Adam sarebbe stata presa in considerazione durante un ciclo di riprese aggiuntive del film all'inizio dell'anno.

Tuttavia, Walter Hamada avrebbe rifiutato il cameo di Henry Cavill in Black Adam perché voleva mettersi alle spalle il DCEU di Zack Snyder, dove Snyder "aveva una quantità smodata di influenza e poteva comandare un'intera serie per anni".

Inoltre, invece di optare per il ritorno di Henry Cavill per il ruolo di Superman, Hamada ha scelto di affidarsi a J.J. Abrams e al progetto sul Black Superman scritto dal regista di Star Wars e Star Trek insieme a Ta-Nehisi Coates (che tra parentesi è ancora in fase di sviluppo).

Dopo che Hamada ha rifiutato l'idea di Dwayne Johnson di affidare a Henry Cavill il ruolo di Superman in Black Adam (bisogna aggiungere qui che la moglie e socia produttrice di Johnson, Dany Garcia, gestisce Cavill), Johnson si è rivolto a Mike De Luca e Pam Abdy - scelti da David Zaslav, CEO di Warner Bros. Discovery, per dirigere la WB - che hanno dato il via libera al cameo di Henry Cavill in Black Adam.

Proprio nelle recenti ore, The Rock si è scagliato contro la Warner e i suoi dirigenti per la vicenda che riguarda Cavill e il suo ritorno nei panni di Superman.