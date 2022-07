Superman, il ritorno di Henry Cavill potrebbe essere annunciato al Comic-Con!

In un universo cinematografico DC sempre più in balia delle onde c'è, mai come prima, bisogno di certezze incrollabili: una di queste potrebbe essere rappresentata dal Superman di Henry Cavill, che sin dalle prime battute è stato erto a vero e proprio simbolo del franchise salvo abbandonarlo dopo Justice League.

Mentre Zack Snyder torna a spendere belle parole per il Clark Kent di Cavill, dunque, i rumor sul possibile ritorno della star di The Witcher nei panni dell'eroe di Krypton tornano a farsi largo sul web, soprattutto ora che l'attesa del Comic-Con di San Diego permette ai fan di sognare ad occhi aperti questo o quel grande annuncio.

La notizia, comunque, è stata ripresa anche da fonti attendibili come Deadline, con la nota testata statunitense che per prima ha rilanciato la voce secondo cui proprio durante il panel DC di sabato prossimo potrebbe essere annunciato il grande ritorno di Henry Cavill in un film sul suo Uomo d'Acciaio.

Naturalmente nessuna conferma è ancora giunta dai diretti interessati, così come non ci è dato sapere se il ritorno di Cavill potrebbe fare da preambolo a quello di Zack Snyder alla regia: per saperne di più non ci resta che attendere l'inizio dell'attesissima convention. Recentemente, intanto, una concept-art ci ha mostrato una star di Euphoria nel ruolo di Superman in luogo di Henry Cavill.