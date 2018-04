Superman: riemerge online un inedito scatto dal set con Christopher Reeve

Le magie del web: nelle ultime ore è emersa dalla rete una vecchia foto dal set di Superman, il mitico film di Richard Donner con protagonista l’indimenticato Christopher Reeve.

Considerato il vero capostipite del cinecomic americano, Superman (noto anche come Superman: The Movie) uscì nelle sale nel 1978 divenendo immediatamente un successo planetario e lanciando la carriera dell’allora sconosciuto Reeve, che purtroppo rimarrà definitivamente ancorato al personaggio dell’Uomo d’Acciaio non riuscendo ad imporsi in alti ruoli, pur essendo molto dotato.

La foto di repertorio ci mostra proprio Reeve con l’abito di Superman intento a sollevare un taxi con un dito. Da sempre molto popolare, il personaggio dell’ultimo figlio di Krypton acquistò se possibile una popolarità perfino maggiore proprio grazie al film di Donner e all’interpretazione naturale di Reeve. Il franchise iniziato nel 1978 continuò poi con Richard Lester in Superman II e Superman III e morì definitivamente a causa dell’insuccesso critico e commerciale di Superman IV di Sidney J. Furie del 1987.

Riportato al cinema nel 2006 da Bryan Singer, con Superman Returns, l’universo del supereroe per antonomasia fu rebootato nel 2013 da Zack Snyder e il suo L’uomo d’acciaio, primo capitolo appartenente al cosiddetto DC Extended Universe. Ad oggi, il personaggio è ancora impersonato da Henry Cavill, che lo ha raffigurato anche in Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League, entrambi diretti da Zack Snyder. Alcuni rumor recenti vorrebbero il ritorno di Cavill nel personaggio in un cameo in Shazam! in uscita nell’aprile del 2019. Non ci resta che aspettare e attendere la nuova avventura di Superman sul grande schermo!