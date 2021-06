Superman, meglio René-Jean Page o Jonathan Major? Parla John Boyega!

In una roundtable organizzata dall'Hollywood Reporter in cui è stato affiancato da Jonathan Majors (Lovecraft Country), Regé-Jean Page (Bridgerton), Chris Rock (Spiral - L'eredità di Saw da oggi al cinema) e Josh O'Connor (The Crown), l'attore John Boyega (Star Wars, Pacific Rim) ha spiegato chi vedrebbe meglio nel ruolo di Superman afro-americano.

Come sappiamo, infatti, è attualmente in fase di sviluppo un nuovo adattamento cinematografico dell'Uomo d'Acciaio prodotto da J.J. Abrams e scritto da Ta-Nehisi Coates (Black Panther, Tra me e il mondo) che trasporrà sul grande schermo - o così sembrerebbe - la storia alternativa di un Superman di colore, apparso già nei fumetti come Calvin Ellis, che nella run dedicata diventa persino Presidente degli Stati Uniti d'America.



Quando nel corso della roundtable viene sollevato proprio l'argomento sul nuovo film di Superman, che stando ai rumor Abrams vorrebbe affidare a Regina King dopo l'ottimo One Night in Miami, e Boyega in merito ha dichiarato:



"Personalmente vorrei il fratello Regé come Superman. O anche Jonathan", riferendosi ovviamente a Page e Majors, "vorrei che uno di voi due, ragazzi, entrasse nel franchise e volasse. Solo che sia qualcuno con i capelli crespi e annodati. Volate!". E su Connor e Chris ha invece detto: "Josh, vorrei vederti come cattivo e Chris, anche tu saresti perfetto come villain".



Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere uno di questi due attori nel ruolo di Calvin Ellis? Ditecelo nei commenti.