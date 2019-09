Superman Red Son: svelato ufficialmente il cast vocale insieme alla prima immagine

DC Comics, in collaborazione con Warner Bros., ha pubblicato ufficialmente il cast vocale e la prima immagine di Superman Red Son, pellicola animata e adattamento del fumetto omonimo creato da Mark Millar. Il film uscirà nel 2020 in versione DVD, Blu-ray e download digitale e quindi non avrà una release nelle sale cinematografiche.

Il cast vocale del film include attori del calibro di Jason Isaacs nel ruolo di Superman, Diedrich Bader nel ruolo di Lex Luthor, Amy Acker nei panni di Lois Lane, Vanessa Marshall sarà Wonder Woman, Phil Morris è stato scelto per il ruolo di James Olsen, Paul Williams per la parte di Brainiac, Sasha Roiz e Phil LaMarr saranno Hal Jordan e Jon Stewart, con Roger Graig Smith nella parte di Batman. La trama di Red Son introduce inoltre alcune figure dell'epoca della Guerra Fredda.



Travis Willingham doppierà John F. Kennedy e Superior Man mentre William Sayers sarà Joseph Stalin e Ave Soli doppierà Svetlana. Superman Red Son è divisa in tre parti ed esiste come una storia alternativa all'universo della DC, Elsewords.

Il fumetto è venuto alla luce nel 2003 grazie al creatore di Kick-Ass, Mark Millar. Ad annunciare la trasposizione animata è stata la DC, mantenendo il titolo dell'opera dalla quale è tratto, Superman Red Son.

