Superman: Rachel Brosnahan ha svelato per errore il mantello rosso di David Corenswet?

Nelle scorse ore il regista James Gunn ha svelato di essere quasi pronto a svelare il costume di Superman di David Corenswet, ma a quanto pare l'attrice Rachel Brosnahan ha quasi rischiato di batterlo sul tempo.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, la pluripremiata star della serie tv La fantastica signora Maisel, scelta da James Gunn per interpretare l'iconica reporter del Daily Planet Lois Lane in Superman e in tutto il DCU, ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram la foto del cagnolino di David Corenswet, interprete di Clark Kent/Superman, che durante le riprese si è accomodata tranquillamente sulla sua sedia personale. Tuttavia, per quanto sia dolce la foto dell'animale (che, a scanso di equivoci, non interpreterà Krypto il Supercane in Superman), l'attenzione dei fan si è rivolta immediatamente a quello che sembrerebbe essere il mantello di Superman appeso ad una parete sullo sfondo.

Lo stesso James Gunn è intervenuto sulla questione, legittimando apparentemente i sospetti dei fan commentando con delle emoticon: il regista nelle ultime ore è stato protagonista di un aspro botta e risposta con il famoso insider My time to shine hello, che lo ha accusato di mentire grossolanamente riguardo l'identità del misterioso villain di Superman, ma in questo caso Gunn sembra aver candidamente ammesso la svista di Rachel Brosnahan...a patto che si sia trattato davvero di una svista.

Superman uscirà l'11 luglio 2025: restate con noi per tutte le prossime novità.

