Superman, quando sarà svelato il costume integrale? Parla Natalia Safran

Dopo le ultime rivelazioni sulla genesi di Superman di James Gunn, nato a quanto pare come stand-alone proprio come The Batman di Matt Reeves, in queste ore sono emerse nuove anticipazioni sul costume del supereroe interpretato da David Corenswet.

Il mese scorso, James Gunn ha annunciato che le riprese del film sono iniziate in Norvegia, condividendo un primo sguardo al costume di Superman: ispirato a Kingdom Come, è un design che ha guadagnato l'approvazione dei fan, nonostante la tuta debba essere ancora svelata nella sua interezza. Molti sono curiosi di sapere quando questo reveal avverrà, e in queste ore la produttrice Natalia Safran, ovvero la moglie del noto produttore e co-presidente dei DC Studios Peter Safran, ha parlato proprio di questo aspetto con i suoi follower sui social, rivelando che bisognerà aspettare ancora un po'...ma non troppo: "Passerà ancora un po' di tempo, ma arriverà relativamente presto e posso garantirvelo: è davvero bello!".

Nelle scorse settimane James Gunn ha confermato che il DCU non sarà presente al Comic-Con di San Diego di quest'anno, dunque è logico supporre che le prime foto del costume di Superman saranno pubblicate sui social dal regista com'è stato fatto finora per gli altri aggiornamenti di peso relativi al film. Nel frattempo, la produzione si è spostata ad Atlanta dopo la prima sessione di riprese in Norvegia, e non è escluso che possano emergere foto o video dal set: Gunn potrebbe scegliere di battere i paparazzi sul tempo condividendo la foto ufficiale di David Corenswet nel costume di Superman? Questa è ovviamente la speranza dei fan, ma staremo a vedere.

Per altri contenuti scoprite l'elenco completo del cast di Superman: il film uscirà l'11 luglio 2025.