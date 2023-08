Superman, qual era la trama del sequel de L'uomo d'acciaio con Henry Cavill?

Dopo l'avvento di James Gunn e Peter Safran il progetto è finito nel dimenticatoio ma inizialmente c'era una grossa possibilità che il sequel de L'uomo d'acciaio venisse effettivamente realizzato. Ora sappiamo che il nuovo corso di Gunn e Safran prevede un altro Clark Kent ma quale doveva essere la trama di L'uomo d'acciaio 2?

Prodotto da Christopher Nolan, L'uomo d'acciaio di Zack Snyder racconta la genesi di Clark Kent, che giunge sulla Terra dal pianeta Krypton ancora in fasce. Cresciuto dai coniugi Kent, Kal-El scopre di essere dotato di poteri straordinari sin dall'adolescenza e decide di utilizzarli per mettersi, in gran segreto, al servizio del prossimo.



Nel film Henry Cavill ha interpretato per la prima volta l'iconico personaggio DC, che in passato ha avuto il volto di attori come Christopher Reeve, George Reeves e Brandon Routh. Ma quale narrazione avrebbe presentato il sequel?



Secondo indiscrezioni, nel progetto sarebbe stato coinvolto Black Adam, interpretato da Dwayne Johnson, in una sorta di scontro fra Black Adam e Superman.

Un'ipotesi suggestiva che non ha trovato riscontro nei fatti, soprattutto dopo il flop di Black Adam, rimarcato anche da Johnson, che ha addossato la colpa alla DC.



Difficilmente vedremo sullo schermo un seguito di L'uomo d'acciaio, soprattutto dopo il radicale cambio di strategia di DC e Warner Bros. Discovery. Nel cast del primo film anche Diane Lane, Kevin Costner, Russell Crowe, Laurence Fishburne e Michael Shannon.

A giugno sono stati festeggiati i dieci anni di L'uomo d'acciaio, che uscì al cinema nel 2013.