Superman è una priorità: James Gunn parla sui social, cosa vuol dire per Henry Cavill?

Dopo aver risposto allo scoop dell'Hollywood Reporter sul futuro della saga DC, il regista e sceneggiatore James Gunn, che ha assunto la guida del franchise insieme a Peter Safran, ha affrontato di petto la questione Superman di Henry Cavill.

In questi giorni sul destino dell'attore nei panni del personaggio si sta dicendo praticamente tutto e il contrario di tutto, e i passi indietro fatti rispetto al famoso cameo nella scena post-credit di Black Adam sembrano tantissimi: il ritorno di Henry Cavill nei panni di Clark Kent sembrava risolto, per i fan, grazie al volere di Dwayne Johnson, ma a quanto pare le cose non sono ancora decise definitivamente. Ora, mentre si parla della possibilità di tagliare Henry Cavill da The Flash, film in uscita nel giugno 2023 per il quale l'attore avrebbe girato un cameo a settembre scorso, Gunn è tornato sui social dichiarando che Superman è una priorità assoluta per la DC.

Quando gli è stato chiesto da un fan su Twitter "se vedremo Superman prossimamente", il nuovo leader dei DC Studios ha replicato: "Sì, certo. Superman è una priorità enorme, se non la priorità più importante".

Ricordiamo che, stando a quanto dichiarato da più fonti, James Gunn presenterà alla Warner Bros Discovery i suoi piani per il futuro del DCU entro le vacanze di Natale, dunque prossimi aggiornamenti dovrebbero emergere a breve: restate sintonizzati.