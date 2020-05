Superman, è ancora presto per il ritorno di Henry Cavill: nuovi dettagli sulle trattative

La situazione del ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman è più complicata del previsto. Almeno secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, che nelle scorse ore ha fornito importanti novità sulla situazione contrattuale tra l'interprete dell'Uomo d'Acciaio e Warner Bros.

Secondo quanto rivelato da Heat Vision, sezione dell'autorevole rivista dedicata principalmente a titoli di intrattenimento come cinecomic e film sci-fi, Cavill non è infatti in trattative per alcun cameo in particolare.

Attualmente il personaggio non è stato incluso in alcuna sceneggiatura dei film DC in arrivo nei prossimi anni, e per il momento è dunque esclusa una sua possibile comparsa in The Batman, Black Adam o The Flash, con quest'ultimo che secondo il report sarebbe la scelta più ovvia per reintrodurre Superman.

Tuttavia, come specificato dal sito, sembra solo questione di tempo: Warner ha tutto l'interesse di riportare Cavill nel ruolo di Superman e sta discutendo con l'attore le modalità del suo ritorno. Ciò significa che è ancora presto per capire in quali film potremo rivederlo (Variety parlava di Shazam! 2 e Aquaman 2 come i più probabili), ma anche che ci sono buone probabilità che Cavill farà effettivamente parte del futuro del DC Extended Universe (nome ufficializzato nei giorni scorsi con l'uscita di HBO Max).