Superman, perché James Gunn non vuole svelare il costume intero? Il rischio leak aumenta

James Gunn ha svelato gli storyboard di Superman nella sua ultima apparizione sui social, ma allo stesso tempo ha confermato che per il momento il reveal del costume intero del supereroe non è previsto.

Il motivo? Molto semplice: come pubblicato su Threads in risposta ad un follower, il regista ha spiegato che il costume intero di Superman non è ancora stato svelato perché il film è distante più di un anno, con la data d'uscita fissata per l'11 luglio 2025. Certo il pericolo di leak è molto concreto, soprattutto ora che le riprese di Superman sono iniziate e le prime foto di Engineer sono già trapelate online, ma evidentemente l'autore - non solo regista e sceneggiatore del film ma anche direttore creativo del DCU e co-presidente dei DC Studios - è sicuro che i paparazzi non riusciranno a 'mettere le mani' sulle foto di David Corenswet in costume, oppure semplicemente eventuali fughe di notizie e foto sui social non lo preoccupano.

La strategia sembra molto diversa da quella adottata da Matt Reeves per The Batman con Robert Pattinson: come ricorderete, per annunciare l'inizio delle riprese il team pubblicò un video suggestivo che svelava sia il costume di Bruce Wayne sia la colonna sonora di Michael Giacchino, ma evidentemente James Gunn ha preferito la strada della segretezza.

Tuttavia, la produttrice Natalia Safran ha spiegato che il reveal del costume di Superman arriverà 'relativamente presto': magari l'11 luglio 2024, ad un anno dall'uscita nei cinema? Vi terremo aggiornati.

