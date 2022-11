Superman: ecco perché Henry Cavill è perfetto per il ruolo secondo Dan Jurgens

"La morte di Superman" è sicuramente uno degli archi narrativi più famosi dedicati al personaggio. Pubblicata dalla DC Comics nel 1992, la storia riscosse ai tempi un enorme successo ed è stata portata in parte sul grande schermo dai film di Zack Snyder.

In occasione del 30° anniversario del racconto, a Dan Jurgens (uno degli autori de 'La morte di Superman') è stato chiesto di parlare dell'atteso ritorno di Henry Cavill come Superman, avvenuto nella scena post-credit di Black Adam.

"Penso che sia stato sbalorditivo", ha dichiarato Jurgens. "E con questo intendo: straordinariamente buono". L'autore ha poi continuato: "Penso che Henry Cavill incarni perfettamente Superman. Le persone mi hanno sempre chiesto come si disegni davvero Superman: una delle cose che sostengo è che Superman ha un certo tipo di presenza sulla pagina - e anche se è in una stanza con la Justice League - è la figura che attira più attenzioni. Ha quel senso di nobiltà, ma non è uno che va alla ricerca di attenzioni. E penso che Henry Cavill catturi tutto questo sullo schermo in modo naturale, quindi non percepisci che lo sta facendo apposta, è solo lì. Funziona a un livello quasi subliminale. Quindi penso che sia fantastico e non vedo l'ora di rivederlo con la tuta".

