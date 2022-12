Superman, parla insider Warner: Henry Cavill è stata una pedina di Dwayne Johnson?

Dopo essere stato accusato di aver fornito informazioni errate su Black Adam, in queste ore sono emerse nuove polemiche intorno alla figura di Dwayne Johnson legate all'affaire Superman di Henry Cavill.

Come saprete, fino a qualche giorno fa Dwayne Johnson e i suoi collaboratori hanno sponsorizzato il ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman come qualcosa di molto importante per la saga di Black Adam e per il futuro del franchise DC, salvo poi essere tutti clamorosamente smentiti da James Gunn, che in queste ore ha annunciato un nuovo film su Superman con annesso licenziamento di Henry Cavill dal ruolo.

Ora però l'Hollywood Reporter ha approfondito le circostanze che hanno visto Henry Cavill annunciare il suo ritorno ufficiale nei panni del Superman del DCU sui social media ad ottobre scorso - giusto in tempo per il suo cameo in Black Adam con protagonista Dwayne Johnson. Secondo il rapporto, per esempio, numeri relativamente bassi al botteghino di Black Adam sembrano aver giocato un ruolo importante nell'improvvisa inversione di tendenza. Il rapporto afferma anche che Dwayne Johnson ha volutamente spinto per il ritorno Henry Cavill, nel tentativo di forzare la mano a Warner Bros su un futuro film incentrato sulla battaglia tra Superman e Black Adam, che avrebbe assicurato a The Rock un ruolo centrale nella saga. Addirittura un insider ha definito 'Henry Cavill come una pedina di The Rock', il cui scopo sarebbe stato quello di controllare un pezzo di DC. Apparentemente, però, quando Black Adam ha incassato 389 milioni al botteghino mondiale, è diventato molto facile per la Warner Bros ribaltare la situazione a proprio favore.

