Superman, parla un insider Warner: 'Che c*zzo aspettano a fare un film con Henry Cavill?'

La DC Films sta attraversando una fase di ristrutturazione, l'ennesima nel giro di pochi anni, ma nel frattempo c'è una cosa che non cambia mai: l'indecisione sul futuro di Henry Cavill nei panni di Superman.

A quanto pare il fastidio che questa situazione di eterno tira e molla ha portato negli animi dei fan, però, è condivisa anche da molti membri del team DC, in particolare da uno di loro che, rimasto sotto la protezione dell'anonimo, ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Intercettato da The Wrap, l'anonimo insider DC ha dichiarato: "Se non altro adesso torneranno ai film stand-alone, meno che De Luca non abbia un altro piano. Devono assolutamente mettere in cantiere un fottuto film di Superman, e anche se il piano dovesse essere quello di creare un altro universo condiviso, allora dovrebbero fare del Superman di Cavill il punto focale di quell'universo. Dovrebbero gettare nel cesso ogni progetto di Superman in fase di sviluppo e ricominciarne uno da capo con Henry Cavill".

Parole che sembrano venire fuori da un forum di fan della star di Man of Steel, Batman v Superman e The Witcher, ma che in realtà sono state pronunciate da un insider della DC Films: staremo a vedere come evolverà la situazione nei prossimi mesi, mentre la compagnia - ora sotto la guida di Warner Discovery - attraverserà una nuova fase creativa.

Nel frattempo, vi ricordiamo che l'epico Justice League di Zack Snyder è disponibile su Netflix da qualche settimana: il modo migliore per rivivere l'impressionante presenza scenica di Henry Cavill nel costume dell'uomo d'acciaio.