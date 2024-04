Superman, nuove conferme sul villain: sarà interpretato da *SPOILER*

In attesa del reveal del costume intero di Superman, in queste ore sono emerse possibili nuove conferme sull'identità del presunto villain del nuovo film di James Gunn, il primo progetto da grande schermo per il nuovo universo narrativo DCU.

Secondo il noto insider Can We Get Some Toast, infatti, l'Uomo d'Acciaio nel suo nuovo film combatterà davvero con un clone/doppelgänger di se stesso, che risponderà al nome di Ultraman e che verrà creato da Lex Luthor quando questi riuscirà ad entrare in possesso di un campione del DNA del vero Superman: chi sperava in un esordio di Bizzarro, celebre villain versione 'oscura' di Superman nei fumetti, dovrà consolarsi con questo 'clone alternativo' del supereroe, che sarà basato principalmente sulla versione Silver Age di Terra-3 nel Multiverso DC.

Non è la prima volta che si parla di un villain clone di Superman interpretato da David Corenswet, dato che già in precedenza il famoso insider My time to shine hello aveva anticipato questa possibilità...mai smentita, almeno finora, da James Gunn, solitamente sempre attento ad intervenire in situazioni simili.

Prima di salutarvi vi ricordiamo che le riprese di Superman sono attualmente in corso, con i DC Studios e Warner Bros che prevedono di distribuire il film nelle sale cinematografiche di tutto il mondo a partire dall'11 luglio 2025.

