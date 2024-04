Superman: non crederete mai a quanto è stato venduto Action Comics 1, è un record assoluto

Mentre continuano le indiscrezioni sulla trama e sul villain di Superman di James Gunn, il supereroe DC è stato protagonista di un'asta da record quando, in queste ore, il fumetto Action Comics #1 è stato venduto per una cifra storica.

Come segnalato dal The Hollywood Reporter, una copia di Action Comic #1 è stata venduta all'asta per la cifra record di 6 milioni di dollari, una vendita che rende l'albo il fumetto più prezioso al mondo: l'asta ha superato il precedente record, stabilito a 5,3 milioni di dollari, sborsati nel 2022 per assicurarsi un'altra copia di Action Comics #1, fumetto che include la prima apparizione in assoluto di Superman. Prima di allora, il fumetto più prezioso al mondo era una copia di Amazing Fantasy #15 del 1962, albo che invece contiene la prima apparizione di Spider-Man e che nel 2021 venne venduto per 3,6 milioni di dollari.

Si ritiene che Action Comics #1 sia estremamente raro, con solo 78 copie tracciate da CGC, il servizio che autentica e classifica le condizioni dei fumetti: l'ente ritiene che oggi ne esistano un massimo di 100, a fronte dei 200mila inizialmente stampati dalla National Allied Publications, un precursore della DC Comics. La copia venduta giovedì ha un voto di 8,5 su 10, il che significa che è in condizioni eccellenti per un fumetto così antico: pensate che solo altre due versioni esistenti e non restaurate hanno ottenuto un punteggio più alti, e che la domanda per Action Comics #1 è così alta che una versione classificata a soli 0,5 è stata venduta per $ 408.000 a settembre scorso.

Ricordiamo che le riprese di Superman di James Gunn sono in corso in questi giorni ad Atlanta. La data d'uscita del film è fissata per l'11 luglio 2025.

