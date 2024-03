Superman, Nicholas Hoult a Michael Rosenbaum: 'Il mio Lex ispirato a All Star Superman'

Dopo i primi dettagli sul set della Fortezza della Solitudine di Superman svelati dal regista James Gunn, torniamo a parlare del film DCU grazie ad una nuova intervista di Nicholas Hoult, scelto per interpretare il ruolo del villain Lex Luthor.

Ospite del podcast Inside of You con Michael Rosenbaum, interprete di Lex nella famosa serie tv Smallville, l'attore di Mad Max: Fury Road ha toccato diversi argomenti durante il suo intervento, dalle qualità di James Gunn come artista e persona alla sua prima audizione per il ruolo del famoso villain DC Comics, passando anche per i fumetti di Superman che hanno ispirato la sua interpretazione.

A proposito di James Gunn e del suo provino, l'attore ha dichiarato che "ha la capacità di mantenere le cose vive sul set e sempre divertenti, e di dirigerti semplicemente gridando dai monitor: 'Dì questa battuta, fai questo, fai quest'altro!' Ed è qualcosa che mi piace davvero, è come un'improvvisazione continua, come seguire il flusso. L’intero processo di preparazione per questo ruolo, per me, si è svolto in questo modo: mi preparavo il più possibile, e poi arrivavo sul set e buttavo via tutto ciò che avevo imparato per seguire la corrente."

Per quanto riguarda i fumetti che hanno ispirato il suo Lex, invece, Nicholas Hoult ha dichiarato: "Mi piace molto All-Star Superman, quella parte in cui Lex parla dei suoi muscoli e si vanta del suo fisico. Ho usato quello stile come una sorta di benzina sul fuoco, per alimentare il personaggio, anche se non credo che avrò delle scene a petto nudo nel film!". Infine, uno scambio di complimenti tra Lex Luthor, quando Nicholas Hoult ha ricordato a Michael Rosenbaum: “La prima volta che ho visto Lex è stata con la tua versione. Sì, sono cresciuto con Smallville, andava in onda per la prima volta quando ero un ragazzino. La serie mi spinse a recuperare i film originali, e poi tutti gli altri che sono usciti. Ma tu sei stato un grande Lex, il migliore."

A questo proposito, ecco che cosa sappiamo sul ruolo di Lex Luthor in Superman di James Gunn.