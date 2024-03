Superman, Nicholas Hoult è un Lex Luthor...dolcissimo: guardate la foto con la fan

Dopo aver apparentemente 'confermato' che Henry Cavill sarà Wolverine in Deadpool & Wolverine dei Marvel Studios, il noto insider Can we get some toast ha pubblicato sui suoi canali un nuovo scatto di Nicholas Hoult, interprete di Lex Luthor in Superman di James Gunn.

Come potete vedere nell'immagine disponibile in calce all'articolo, l'attore è stato intercettato da una donna, presumibilmente un'inserviente dall'albergo in cui la star risiede attualmente: questo Lex Luthor gentilissimo, dal cranio lucente, è tutto sorrisi mentre posa con la ragazza per la foto, che ha subito conquistato il web non appena è sbarcata sui social.

A proposito di Lex Luthor e del suo ruolo nel film di James Gunn, ricordiamo che nelle scorse ore il noto insider My time to shine hello ha lasciato intendere che oltre a lui ci sarà un secondo villain in Superman, come del resto accade spessissimo nei fumetti in quanto Lex Luthor, non avendo dei superpoteri (almeno il più delle volte) è costretto ad allearsi con altri villain. La cosa interessante è che, secondo le indiscrezioni, il secondo villain di Superman potrebbe essere Superman stesso, o meglio una versione malvagia dell'Uomo d'acciaio come Cyborg Superman o addirittura Bizarro.

Superman uscirà l'11 luglio 2025. Per altri contenuti date un'occhiata al nuovo video dal set di Superman pubblicato da James Gunn sui suoi canali social.

