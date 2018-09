Superman: Henry Cavill risponde misteriosamente alla notizia dell'Hollywood Reporter

Il caos scoppiato ieri sull'addio di Henry Cavill a Superman si sta evolvendo in una sorta di gara a chi lancia il messaggio più criptico. Dopo l'indiscrezione di THR sull'abbandono dell'attore al ruolo nel DCEU, sono seguiti un comunicato poco chiaro della Warner e uno della pubblicista dell'attore. Ora tocca al protagonista sui social.

Henry Cavill ha condiviso su Instagram un video molto criptico che contribuisce solo a rendere più misteriosa e confusa la vicenda.

Nel breve video pubblicato si vede Cavill indossare una t-shirt 'Krypton Lifting Team' mentre alza lentamente un'action figure di Superman e fissa gli spettatori con il classico sguardo dell'Uomo d'Acciaio. In sottofondo si sentono le note di The Blue Danube Waltz di Johann Strauss, accompagnata dall'abbaiare di alcuni cani.

Nella didascalia si legge 'Oggi è stato eccitante #Superman'. Un altro segnale piuttosto ambiguo che getta ulteriore mistero sulla vicenda, dopo le indiscrezioni dell'Hollywood Reporter e Deadline, e il comunicato della Warner che vi abbiamo riportato qualche ora fa:"Mentre non sono state prese decisioni in merito ai prossimi film su Superman, abbiamo sempre avuto un gran rispetto e un gran rapporto con Henry Cavill, e questo resterà invariato".

Parole che paiono soltanto un tentativo di prendere tempo prima di chiarire definitivamente una situazione alquanto bizzarra dal punto di vista mediatico, soprattutto dopo il video di Henry Cavill, con una maglietta e un'action figure legate proprio all'Uomo d'Acciaio. L'attesa dei fan è per una dichiarazione ufficiale che possa chiarire una volta per tutte come stanno le cose.

Quale sarà secondo voi la prossima puntata di questa vicenda?