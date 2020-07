Superman, il miglior costume in un film? Jay Baruchel non ha dubbi

Mentre si continua ancora a parlare della Justice League di Zack Snyder, è sempre meglio tenere a mente che anche un altro film sul team di supereroi della DC ha affrontato una serie di difficoltà e che a differenza dell'ultimo non ha mai visto la luce della sala cinematografica, né l'inizio della produzione: parliamo di Justice League Mortal.

Secondo uno degli attori del cast del film mai realizzato da George Miller, quando la DC era in piena ristrutturazione e l'universo messo in piedi dal Batman Begins di Christopher Nolan non aveva fatto faville al box-office, il costume realizzato per Superman in Justice League Mortal è il migliore di sempre. E nessuno l'ha mai visto concretamente, se non attraverso qualche schizzo o concept art.

Intervistato dal Toronto Sun, Jay Baruchel - che nel film avrebbe dovuto interpretare il villain Maxwell Lord - è tornato sul film mai realizzato da Miller e ha definito il costume di Superman il suo preferito di sempre: "Era tipo la cosa più fica del mondo. Poi c'era il film che stavamo per realizzare. I costumi erano pronti e c'erano un sacco di concept art e design e previsualizzazioni. Era tutto fichissimo. Lo script era davvero grandioso. E' un peccato che non si sia fatto. Contiene quella che è la mia versione preferita del costume di Superman e il Batman di Armie Hammer era una versione molto dura e grezza del personaggio così come lo era Wonder Woman".

Vi ricordiamo che nel film DC originariamente affidato a Miller la Justice League sarebbe stata composta da Armie Hammer nei panni di Bruce Wayne, D.J. Cotrona come Superman, Megan Gale come Wonder Woman, Common come Lanterna Verde, Santiago Cabrera come Aquaman, Adam Brody come The Flash, Hugh Keays-Byrne come Martian Manhunter, Jay Baruchel come Maxwell Lord e Teresa Palmer come Talia Al Ghul.