Superman, Michael B. Jordan è Val-Zod in questa nuova fanart

Solo qualche settimana fa, l'annuncio di un nuovo film di Superman prodotto da J.J. Abrams ha fatto impazzire il web, e la possibilità che il reboot figurerà un protagonista di colore ha subito reso Michael B. Jordan il più quotato soggetto di fancast e fanart del web.

Al momento non sappiamo granché sul progetto che vedrà la Bad Robot di J.J. Abrams alla produzione e Ta-Nehisi alla sceneggiatura, se non che si tratterà di un reboot, e che non dovrebbe essere ambientato nello stesso universo visto finora al cinema.

Queste informazioni potrebbero quindi indurre facilmente a pensare all'opzione Val Zod, il Superman di Terra-2, che fornirebbe anche l'occasione perfetta per l'introduzione di un nuovo personaggio, senza però escludere un eventuale collegamento o cameo da parte del Clark Kent di Henry Cavill (dopotutto il film di Flash figurerà diverse versioni di Batman, perché escludere una simile possibilità?). Non stupiscono dunque le numerose fanart che hanno visto protagonista Michael B. Jordan, attore già più volte vociferato per un simile ruolo, e che con il costume di Superman, quale che sia la versione, fa sempre la sua figura.

"C'è qualcosa di un film su Val Zod con @michaelbjordan che mi affascina. Speriamo che Sperman and Lois continui con questo ritmo e abbia modo di brillare, e che riusciremo poi ad avere un grande Clark Kent e magari anche un grande Val Zod!" scrive infatti l'artista barret.digital su Instagram, nella caption del post che trovate anche in calce alla notizia.

Voi che ne pensate di questa fanart? E di Jordan come nuovo Superman? Fateci sapere nei commenti.