Superman, Matthew Vaughn non ha dubbi: 'Vorrei farne un film coloratissimo e divertente'

Non ci sono dubbi che il Superman di Henry Cavill sia stato uno dei personaggi più apprezzati dell'universo DC targato Zack Snyder: non tutti, però, hanno gradito i toni eccessivamente cupi su cui ha voluto giocare il regista di Justice League. Matthew Vaughn, ad esempio, ha già qualche idea per sistemare le cose.

Mentre Henry Cavill si dice disposto a interpretare un Superman più vicino a quello dei fumetti, infatti, il regista di Kingsman parla del suo sogno di realizzare un film sul supereroe kryptoniano mantenendo Cavill nel ruolo del protagonista, ma conferendo al tutto un'atmosfera decisamente più colorata e meno seriosa.

"Desideravo tantissimo fare un film di Superman, tantissimo. Avevo già in mente un film di Superman prima di Man of Steel. Avevo già potuto lavorare con Henry Cavill, che è una persona adorabile, per Argylle, e lì è stato incredibile. Penso che ci sia sempre spazio per un nuovo film su Superman, ma un film di Superman fatto bene. Un film di Superman colorato, divertente. Non uno così cupo" sono state le parole di Vaughn.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe un film di Superman basato su questi presupposti o preferireste proseguire sulla falsariga di quello di Zack Snyder? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, Henry Cavill ha parlato di un dettaglio del costume di Superman.