Superman: il mantello usato da Christopher Reeve è il più costoso tra quelli per supereroi

Ogni generazione ha il suo Superman e uno dei più iconici è certamente quello interpretato da Christopher Reeve nel film del 1978 di Richard Donner, al fianco di Marlon Brando e Gene Hackman. E ora la sua potenza iconica è cresciuta, visto che il mantello utilizzato da Reeve è diventato il più costoso, venduto all'asta per 193.750 dollari.

Il mantello era solo uno dei tanti manufatti messi in vendita durante l'evento Icons & Idols, che ha visto all'asta oltre 400 oggetti da collezione.

Il manufatto della DC Comics non era l'unico oggetto emozionante della cultura pop, visto che erano presenti pezzi riguardanti Star Trek e Ghostbusters.

La vendita del mantello di Christopher Reeves è diventata tuttavia un record mondiale, facendo tornare alla mente dei fan la bellissima interpretazione di Reeve nei panni di Clark Kent.



Si tratta di uno dei sei mantelli originali realizzati e utilizzati per il film. L'articolo includeva una lettera del presidente della DC Comics, nonché la copia di una foto di Reeve.

Christopher Reeve ha impersonato il personaggio di Clark Kent/Superman in quattro film, dal primo nel 1978 all'ultimo nel 1987, diventando per anni il simbolo cinematografico del personaggio.

Il primo film venne diretto da Richard Donner, che tuttavia non rimase per i sequel. Richard Donner voleva Brainiac nei film originali, secondo quanto dichiarato tempo fa. Giusto l'anno scorso, inoltre, è riemerso uno scatto inedito dal set di Christopher Reeve.