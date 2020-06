Superman: Man of Tomorrow, ecco il trailer del nuovo film animato targato DC

Il sito IGN ci mostra oggi in esclusiva il trailer di Superman: Man of Tomorrow, il nuovo DC Animated Movie con protagonista Clark Kent o, se preferite, Kal-El a.k.a. Superman.

Come ricorderete, vi avevamo comunicato nei mesi scorsi che Darren Criss e Zachary Quinto avrebbero doppiato Clark Kent e Lex Luthor nel nuovo film d'animazione DC in uscita quest'estate, Superman: Man of Tomorrow.

Adesso è finalmente disponibile il trailer della pellicola che, come già anticipato, seguirà "un giovane Clark (Darren Criss) come tirocinante del celebre Daily Planet di Metropolis, ma anche come impavido difensore della città, specialmente contro le minacce rappresentate da Lex Luthor (Zachary Quinto), il cacciatore di taglie Lobo (Brett Dalton di Agents of S.H.I.E.L.D.) e Parasite (l'attore di The Walking Dead Ryan Hurst)".

Tra gli altri personaggi presenti nel lungometraggio anche Lois Lane (Alexandra Daddario), Jonathan e Martha Kent (Neil Flynn e Bellamy Young) e Martian Manhunter (Ike Amadi)".

Diretto da Chris Palmer e scritto da Tim Sheridan, il film sarà distribuito in edizione digitale e home video (4K Ultra combo pack, Blu-ray combo pack).

E a proposito dell'Uomo d'Acciaio, il prossimo anno vedremo invece tornare Tyler Hoechlin nei panni del Superman dell'Arrowverse in Superman and Lois, la nuova serie tv targata The CW, in cui sarà nuovamente affiancato dalla Lois Lane di Bitsie Tulloch.