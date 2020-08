Superman: Man of Tomorrow, Clark Kent sfida Lobo nel nuovo video ufficiale

Nonostante il rinvio dello streaming gratuito di Superman: Man of Tomorrow, i fan del celebre personaggio attendono con ansia la DC FanDome, che si terrà il prossimo 22 agosto. Nel frattempo vi segnaliamo un nuovo video incentrato su Superman e Lobo.

In calce alla notizia potete vedere il filmato che ci mostra la breve lotta tra il cacciatore di taglie nato da un'idea di Keith Giffen e Roger Slifer e un Clark Kent alle prime armi nel suo ruolo di supereroe. Sembrava andare tutto per il meglio per Superman, che era riuscito a colpire Lobo, ma l'avversario del protagonista è subito risalito sulla sua moto, sfruttandola per colpire Clark Kent con la sua arma. La clip si chiude con il personaggio doppiato da Darren Criss che sembra avere la peggio, ma siamo sicuri che il protagonista di Superman: Man of Tomorrow riuscirà a sfuggire a Lobo.

La pellicola è stata scritta da Tim Sheridan, mentre Chris Palmer si è occupato della regia, nel cast sono presenti anche Zachary Quinto, nei panni del rivale di Clark, Lex Luthor, Alexandra Daddario che presterà la sua voce per Lois Lane, mentre nel video abbiamo potuto ascoltare Brett Dalton nel ruolo di Lobo. Se cercate altre informazioni sul progetto, vi segnaliamo il primo trailer dedicato a Superman: Man of Tomorrow.