Superman & Lois, il presidente di The CW anticipa il finale: 'Ci sarà un cliffhanger'

SUperman & Lois potrebbero essere cancellate, ma non per questo l'entusiasmo accenna a terminare: in un recente intervento, Brad Schwartz (presidente della rete The CW) ha anticipato qualche dettaglio sul finale della terza stagione - ovviamente senza spoiler.

"Il finale di questa stagione è sorprendente" ha dichiarato. "Ci sarà un po' di Lex Luthor, al suo interno... Non voglio fare spoiler, ma la conclusione è a dir poco sbalorditiva, oltre ad avere la giusta dose di cliffhanger". A proposito del celebre personaggio: la nuova immagine di Superman & Lois mostra un Lex Luthor stranamente barbuto!

I nuovi episodi, trasmessi negli Stati Uniti dal 14 marzo 2023, sono tredici in totale, l'ultimo dei quali andrà in onda il 27 giugno 2023. In Italia rimane attualmente inedita. La serie è ambientata nell'Arrowverse e narra la storia di Clark Kent (Tyler Hoechlin) e Lois Lane (Elizabeth Tulloch), i quali, dopo aver sconfitto svariati nemici, ormai uniti da un felice matrimonio, tornano finalmente a Smallville. Peccato che il pericolo è sempre dietro l'angolo... Nel cast, oltre a Hoechlin e Tulloch, figurano anche Alex Garfin (Hordan Kent), Indie Navarrette (Sarah Cushing), Adam Rayner (Morgan Edgee/Tal-Rho) e altri celebri attori. Nel 2022, la serie ha ottenuto due candidature al Critics' Choice Super Awards, a cui si aggiunge il Saturn Award come miglior serie televisiva di fantascienza.

Riguardo la possibile cancellazione, ben poche informazioni sono certe: da parte sua, Shwartz ha riconosciuto che lo show rimane creativamente "molto forte", ma altrettanto "costoso e poco fruttuoso da un punto di vista economico".