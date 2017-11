Superman Lives di Tim Burton avrebbe visto l'Uomo D'Acciaio in terapia

Con l'esplosione dell'Universo Cinematograficoal cinema, e la presenza deldi, ogni tanto trapelano anche dei dettagli sui film mai realizzati su questi supereroi negli anni novanta/inizio anni 2000.

Uno dei progetti più chiacchierati in rete, ma mai realizzati, è il Superman Lives di Tim Burton, che avrebbe visto Nicolas Cage nei panni di Clark Kent/Superman.

In una nuova intervista, Dan Gilroy, uno degli sceneggiatori di quel film, ha svelato i dettagli di quel progetto mai realizzato: "Superman Lives è stata una delle più grandi delusioni della mia vita. Per tutti noi, per Tim Burton. Era un adattamento unico del personaggio. Superman si sente differente. Si sente un mostro. E va in terapia. Il mio Superman, il nostro Superman era in terapia. Lois voleva sposarlo ma lui rifiutava perché non sapeva chi era. Mi piacerebbe che ora lo rifacessero. Sarebbe una gran bella decostruzione. Stavamo facendo una vera e propria decostruzione di Superman, molto differente da quel che stanno facendo ora con il personaggio".