Superman Lives: un nuovo video svela il costume di Nicolas Cage

Nonostante non sia mai stato realizzato, Superman Lives è uno dei progetti più affascinanti del mondo dei cinecomic, ecco perché continua ad arrivare sul web del materiale inedito.

Grazie a Dread Central, infatti, possiamo ammirare un inedito test-footage realizzato per testare il costume che avrebbe dovuto indossare Nicolas Cage nel film mai realizzato di Tim Burton. Già mostrato in precedenza grazie ad alcuni scatti dalla pre-produzione, nel filmato possiamo vederlo in azione con quei peculiari fulmini e luminescenze che scaturiscono dalla corazza.

Superman Lives è così noto nell’ambiente e tra gli appassionati che gli è stato pure dedicato un documentario che ne ricostruisce i giorni della lavorazione, fino alla nota cancellazione per i costi esageratamente elevati del budget.

Con una sceneggiatura riscritta più volte, una delle quali fu firmata perfino da Kevin Smith, il film avrebbe dovuto adattare per il grande schermo l’arco narrativo de La morte di Superman, con l’eroe impersonato da un Nicolas Cage dotato di una lunga chioma di capelli che avrebbe dovuto così affrontare Doomsday, ma tra i vari villain della pellicola erano compresi anche Lex Luthor e Braniac.

Di certo, questa sarebbe stata una rivisitazione totale dell’universo dedicato a Kal-El e lontana anni luce da quanto portato sullo schermo fino a quel momento dal franchise con Christopher Reeve. Come sappiamo, il film venne fermato e cancellato e lo studio dovette attendere il 2006 prima di vedere al cinema un nuovo film dedicato all’Ultimo figlio di Krypton, ovvero il Superman Returns di Bryan Singer, seguito ideale della saga iniziata da Richard Donner.

Recentemente, Dan Gilroy, uno degli sceneggiatori di quel film, ha svelato i dettagli di quel progetto mai realizzato: "Superman Lives è stata una delle più grandi delusioni della mia vita. Per tutti noi, per Tim Burton. Era un adattamento unico del personaggio. Superman si sente differente. Si sente un mostro. E va in terapia. Il mio Superman, il nostro Superman era in terapia. Lois voleva sposarlo ma lui rifiutava perché non sapeva chi era. Mi piacerebbe che ora lo rifacessero. Sarebbe una gran bella decostruzione. Stavamo facendo una vera e propria decostruzione di Superman, molto differente da quel che stanno facendo ora con il personaggio".