Superman: Legacy, per Warner 'James Gunn è in missione per conto di Dio'

Superman: Legacy racconterà la storia del viaggio dell'eroe per riconciliare la sua eredità kriptoniana con la sua educazione come Clark Kent di Smallville. Rappresenta l'incarnazione della verità, della giustizia e dell'america, guidato dalla gentilezza umana in un mondo che la vede inquinarsi.

Dopo aver chiuso con la Marvel grazie al rilascio nelle sale di Guardiani della Galassia Vol. 3, James Gunn si tufferà completamente nell'universo DC, co-gestendo i DC Studios insieme a Peter Safran.

Il primo film DC nella lista di Gunn e Safran sarà Superman: Legacy previsto per il 2025, che è stato confermato essere scritto e diretto dallo stesso Gunn.

Durante l'ultima riunione sugli utili della Warner Bros Discovery, il CEO dell'azienda David Zaslav ha commentato l'entità di ciò che Gunn ha pianificato per il suo film di debutto in questo nuovo universo con lui e Safran al comando, e di come questo avrà un impatto sul marchio DC.

"Abbiamo James e Peter che lavorano molto duramente, sarà un grande motore di crescita per questa azienda", ha spiegato il CEO tramite The Hollywood Reporter.

"Siamo molto fiduciosi su questo nuovo universo, la prima bozza della sceneggiatura di Superman è terminata. Gunn è in missione per conto di dio. Credo sia il momento migliore per dimostrare cosa abbiamo ottenuto e quanto sia forte a livello globale l'universo DC, ci garantirà una crescita a lungo termine".

Sembra quindi che tutta l'azienda creda fermamente nel progetto, chissà se riusciranno ad approfittare del momento difficile in casa Marvel per ribaltare la situazione.